Harga langsung Drunk Chicken Centipede (DCC) hari ini ialah $ 0.00001135, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DCC kepada USD penukaran adalah $ 0.00001135 setiap DCC.

Drunk Chicken Centipede kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,350.36, dengan bekalan edaran sebanyak 999.60M DCC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DCC didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00143486, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000741.

Dalam prestasi jangka pendek, DCC dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Drunk Chicken Centipede (DCC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.35K$ 11.35K $ 11.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.35K$ 11.35K $ 11.35K Bekalan Peredaran 999.60M 999.60M 999.60M Jumlah Bekalan 999,598,306.509352 999,598,306.509352 999,598,306.509352

Had Pasaran semasa Drunk Chicken Centipede ialah $ 11.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DCC ialah 999.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999598306.509352. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.35K.