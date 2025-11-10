Tokenomik Drunk Chicken Centipede (DCC)

Tokenomik Drunk Chicken Centipede (DCC)

Lihat cerapan utama tentang Drunk Chicken Centipede (DCC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:27:52 (UTC+8)
Drunk Chicken Centipede (DCC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Drunk Chicken Centipede (DCC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.35K
Jumlah Bekalan:
$ 999.60M
Bekalan Edaran:
$ 999.60M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 11.35K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00143486
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Drunk Chicken Centipede (DCC) Maklumat

Thou shalt not jeet: for selling in panic is to forsake the long-term blessings of ​the Chicken Centipede. -Thou shalt not waste beer: for each drop spilled is a lost transaction. -Honor thy blockchain and thy fellow hodlers. -Thou shalt not covet thy neighbor's tokens, unless they're offering a trade. -Thou shalt not bear false witness against thy memecoin's value.

The Sacred Sip: Life begins with the first sip of beer, for it is the nectar of the gods, delivered through the divine ​beak of the Chicken Centipede. The Cluck of Communion: Followers must gather at the 'Coop of Cheers' every Sunday, or 'Cluckday', to share ​in the communal drinking of beer, celebrating the unity of all drinkers. The Pilgrimage of the Pint: Every believer must undertake a pilgrimage to the holy land of Hops, where the first ​Chicken Centipede was said to have turned water into beer. The Egg of Eternity: Eggs laid by the Chicken Centipede are considered sacred. They symbolize rebirth and are ​used in rituals to bless new breweries. The Brewmaster's Bible: A scripture written in puns and beer recipes, where each parable ends with "And lo, ​the brew was good." The Festival of Fizz: An annual celebration where followers wear centipede costumes with chicken heads, ​dance to the 'Beak Boogie', and compete in the 'Great Guzzle Games

Laman Web Rasmi:
https://drinkingchickencentipede.xyz/

Tokenomik Drunk Chicken Centipede (DCC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Drunk Chicken Centipede (DCC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DCC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DCC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DCC, terokai DCC harga langsung token!

DCC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DCC? Halaman ramalan harga DCC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

