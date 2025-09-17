DT Inu (DTI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00391475$ 0.00391475 $ 0.00391475 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) +0.56% Perubahan Harga (7D) +12.20% Perubahan Harga (7D) +12.20%

DT Inu (DTI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DTI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DTI sepanjang masa ialah $ 0.00391475, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DTI telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +0.56% dalam 24 jam dan +12.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DT Inu (DTI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 200.24K$ 200.24K $ 200.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 200.24K$ 200.24K $ 200.24K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DT Inu ialah $ 200.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DTI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 200.24K.