dTRINITY S (DS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.298172 24J Tinggi $ 0.306471 Sepanjang Masa $ 0.616788 Harga Terendah $ 0.247415 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) -2.69% Perubahan Harga (7D) -1.37%

dTRINITY S (DS) harga masa nyata ialah $0.298189. Sepanjang 24 jam yang lalu, DS didagangkan antara $ 0.298172 rendah dan $ 0.306471 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DS sepanjang masa ialah $ 0.616788, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.247415.

Dari segi prestasi jangka pendek, DS telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -2.69% dalam 24 jam dan -1.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dTRINITY S (DS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.70K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.70K Bekalan Peredaran 109.65K Jumlah Bekalan 109,650.5919538817

Had Pasaran semasa dTRINITY S ialah $ 32.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DS ialah 109.65K, dengan jumlah bekalan sebanyak 109650.5919538817. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.70K.