dTRINITY USD (DUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.989358 $ 0.989358 $ 0.989358 24J Rendah $ 0.997698 $ 0.997698 $ 0.997698 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.989358$ 0.989358 $ 0.989358 24J Tinggi $ 0.997698$ 0.997698 $ 0.997698 Sepanjang Masa $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Harga Terendah $ 0.968313$ 0.968313 $ 0.968313 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) -0.20% Perubahan Harga (7D) -0.20%

dTRINITY USD (DUSD) harga masa nyata ialah $0.996145. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUSD didagangkan antara $ 0.989358 rendah dan $ 0.997698 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUSD sepanjang masa ialah $ 1.046, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.968313.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUSD telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan -0.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dTRINITY USD (DUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Bekalan Peredaran 2.20M 2.20M 2.20M Jumlah Bekalan 2,203,532.607807353 2,203,532.607807353 2,203,532.607807353

Had Pasaran semasa dTRINITY USD ialah $ 2.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUSD ialah 2.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2203532.607807353. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.20M.