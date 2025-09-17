Lagi Mengenai DUSD

dTRINITY USD Harga (DUSD)

1 DUSD ke USD Harga Langsung:

$0.996145
$0.996145
0.00%1D
dTRINITY USD (DUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:09:59 (UTC+8)

dTRINITY USD (DUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.989358
$ 0.989358
24J Rendah
$ 0.997698
$ 0.997698
24J Tinggi

$ 0.989358
$ 0.989358

$ 0.997698
$ 0.997698

$ 1.046
$ 1.046

$ 0.968313
$ 0.968313

+0.05%

+0.06%

-0.20%

-0.20%

dTRINITY USD (DUSD) harga masa nyata ialah $0.996145. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUSD didagangkan antara $ 0.989358 rendah dan $ 0.997698 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUSD sepanjang masa ialah $ 1.046, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.968313.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUSD telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan -0.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dTRINITY USD (DUSD) Maklumat Pasaran

$ 2.20M
$ 2.20M

--
--

$ 2.20M
$ 2.20M

2.20M
2.20M

2,203,532.607807353
2,203,532.607807353

Had Pasaran semasa dTRINITY USD ialah $ 2.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUSD ialah 2.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2203532.607807353. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.20M.

dTRINITY USD (DUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga dTRINITY USD kepada USD adalah $ +0.00055105.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga dTRINITY USD kepada USD adalah $ -0.0017314992.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga dTRINITY USD kepada USD adalah $ -0.0046195228.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga dTRINITY USD kepada USD adalah $ -0.0008828749064512.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00055105+0.06%
30 Hari$ -0.0017314992-0.17%
60 Hari$ -0.0046195228-0.46%
90 Hari$ -0.0008828749064512-0.08%

Apakah itu dTRINITY USD (DUSD)

dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world’s first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

dTRINITY USD (DUSD) Sumber

dTRINITY USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai dTRINITY USD (DUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset dTRINITY USD (DUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk dTRINITY USD.

Semak dTRINITY USD ramalan harga sekarang!

DUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik dTRINITY USD (DUSD)

Memahami tokenomik dTRINITY USD (DUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai dTRINITY USD (DUSD)

Berapakah nilai dTRINITY USD (DUSD) hari ini?
Harga langsung DUSD dalam USD ialah 0.996145 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DUSD ke USD?
Harga semasa DUSD ke USD ialah $ 0.996145. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran dTRINITY USD?
Had pasaran untuk DUSD ialah $ 2.20M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DUSD?
Bekalan edaran DUSD ialah 2.20M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DUSD?
DUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.046 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DUSD?
DUSD melihat harga ATL sebanyak 0.968313 USD.
Berapakah jumlah dagangan DUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DUSDialah -- USD.
Adakah DUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
DUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:09:59 (UTC+8)

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.