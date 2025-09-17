DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00077838 $ 0.00077838 $ 0.00077838 24J Rendah $ 0.00088525 $ 0.00088525 $ 0.00088525 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00077838$ 0.00077838 $ 0.00077838 24J Tinggi $ 0.00088525$ 0.00088525 $ 0.00088525 Sepanjang Masa $ 0.01910059$ 0.01910059 $ 0.01910059 Harga Terendah $ 0.00068424$ 0.00068424 $ 0.00068424 Perubahan Harga (1J) -0.62% Perubahan Harga (1D) +9.86% Perubahan Harga (7D) -1.58% Perubahan Harga (7D) -1.58%

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) harga masa nyata ialah $0.00087297. Sepanjang 24 jam yang lalu, DTRXBT didagangkan antara $ 0.00077838 rendah dan $ 0.00088525 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DTRXBT sepanjang masa ialah $ 0.01910059, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00068424.

Dari segi prestasi jangka pendek, DTRXBT telah berubah sebanyak -0.62% sejak sejam yang lalu, +9.86% dalam 24 jam dan -1.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 647.20K$ 647.20K $ 647.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 872.97K$ 872.97K $ 872.97K Bekalan Peredaran 741.38M 741.38M 741.38M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DTRXBT by Virtuals ialah $ 647.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DTRXBT ialah 741.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 872.97K.