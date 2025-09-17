dub duck ($DUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0000223 $ 0.0000223 $ 0.0000223 24J Rendah $ 0.00002323 $ 0.00002323 $ 0.00002323 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0000223$ 0.0000223 $ 0.0000223 24J Tinggi $ 0.00002323$ 0.00002323 $ 0.00002323 Sepanjang Masa $ 0.00142026$ 0.00142026 $ 0.00142026 Harga Terendah $ 0.00001018$ 0.00001018 $ 0.00001018 Perubahan Harga (1J) +0.53% Perubahan Harga (1D) -0.95% Perubahan Harga (7D) +0.50% Perubahan Harga (7D) +0.50%

dub duck ($DUB) harga masa nyata ialah $0.00002252. Sepanjang 24 jam yang lalu, $DUB didagangkan antara $ 0.0000223 rendah dan $ 0.00002323 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $DUB sepanjang masa ialah $ 0.00142026, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001018.

Dari segi prestasi jangka pendek, $DUB telah berubah sebanyak +0.53% sejak sejam yang lalu, -0.95% dalam 24 jam dan +0.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dub duck ($DUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.39K$ 22.39K $ 22.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.39K$ 22.39K $ 22.39K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa dub duck ialah $ 22.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $DUB ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.39K.