DucatusX (DUCX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00785385 24J Tinggi $ 0.00788728 Sepanjang Masa $ 0.198591 Harga Terendah $ 0.00326782 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) -0.26%

DucatusX (DUCX) harga masa nyata ialah $0.00787951. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUCX didagangkan antara $ 0.00785385 rendah dan $ 0.00788728 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUCX sepanjang masa ialah $ 0.198591, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00326782.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUCX telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan -0.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DucatusX (DUCX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.19M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.13M Bekalan Peredaran 278.11M Jumlah Bekalan 777,874,205.0

Had Pasaran semasa DucatusX ialah $ 2.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUCX ialah 278.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 777874205.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.13M.