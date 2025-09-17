Duck AI (DUCKAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03361709$ 0.03361709 $ 0.03361709 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) -3.89% Perubahan Harga (7D) -20.76% Perubahan Harga (7D) -20.76%

Duck AI (DUCKAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUCKAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUCKAI sepanjang masa ialah $ 0.03361709, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUCKAI telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -3.89% dalam 24 jam dan -20.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Duck AI (DUCKAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 327.92K$ 327.92K $ 327.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 327.92K$ 327.92K $ 327.92K Bekalan Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Jumlah Bekalan 999,906,996.248375 999,906,996.248375 999,906,996.248375

Had Pasaran semasa Duck AI ialah $ 327.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUCKAI ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999906996.248375. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 327.92K.