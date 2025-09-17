Ducky City (DCM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0027815$ 0.0027815 $ 0.0027815 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +3.90% Perubahan Harga (7D) +3.90%

Ducky City (DCM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DCM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DCM sepanjang masa ialah $ 0.0027815, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DCM telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +0.10% dalam 24 jam dan +3.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ducky City (DCM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.40K$ 84.40K $ 84.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 134.38K$ 134.38K $ 134.38K Bekalan Peredaran 3.45B 3.45B 3.45B Jumlah Bekalan 5,500,000,000.0 5,500,000,000.0 5,500,000,000.0

Had Pasaran semasa Ducky City ialah $ 84.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DCM ialah 3.45B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 134.38K.