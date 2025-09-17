Lagi Mengenai DCM

Maklumat Harga DCM

Kertas putih DCM

Laman Web Rasmi DCM

Tokenomik DCM

Ramalan Harga DCM

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Ducky City Logo

Ducky City Harga (DCM)

Tidak tersenarai

1 DCM ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Ducky City (DCM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:44:21 (UTC+8)

Ducky City (DCM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0027815
$ 0.0027815$ 0.0027815

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

+0.10%

+3.90%

+3.90%

Ducky City (DCM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DCM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DCM sepanjang masa ialah $ 0.0027815, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DCM telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +0.10% dalam 24 jam dan +3.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ducky City (DCM) Maklumat Pasaran

$ 84.40K
$ 84.40K$ 84.40K

--
----

$ 134.38K
$ 134.38K$ 134.38K

3.45B
3.45B 3.45B

5,500,000,000.0
5,500,000,000.0 5,500,000,000.0

Had Pasaran semasa Ducky City ialah $ 84.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DCM ialah 3.45B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 134.38K.

Ducky City (DCM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ducky City kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ducky City kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ducky City kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ducky City kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.10%
30 Hari$ 0+2.72%
60 Hari$ 0+9.19%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Ducky City (DCM)

DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Ducky City (DCM) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Ducky City Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ducky City (DCM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ducky City (DCM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ducky City.

Semak Ducky City ramalan harga sekarang!

DCM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ducky City (DCM)

Memahami tokenomik Ducky City (DCM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DCM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ducky City (DCM)

Berapakah nilai Ducky City (DCM) hari ini?
Harga langsung DCM dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DCM ke USD?
Harga semasa DCM ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ducky City?
Had pasaran untuk DCM ialah $ 84.40K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DCM?
Bekalan edaran DCM ialah 3.45B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DCM?
DCM mencapai harga ATH sebanyak 0.0027815 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DCM?
DCM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DCM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DCMialah -- USD.
Adakah DCM akan naik lebih tinggi tahun ini?
DCM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DCMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:44:21 (UTC+8)

Ducky City (DCM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.