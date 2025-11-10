DuelNow Harga Hari Ini

Harga langsung DuelNow (DNOW) hari ini ialah $ 0.00195604, dengan 5.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DNOW kepada USD penukaran adalah $ 0.00195604 setiap DNOW.

DuelNow kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 193,374, dengan bekalan edaran sebanyak 91.80M DNOW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DNOW didagangkan antara $ 0.00172127 (rendah) dan $ 0.00211213 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04443182, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00036537.

Dalam prestasi jangka pendek, DNOW dipindahkan +0.18% dalam sejam terakhir dan +19.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DuelNow (DNOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 193.37K$ 193.37K $ 193.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Bekalan Peredaran 91.80M 91.80M 91.80M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DuelNow ialah $ 193.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DNOW ialah 91.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.11M.