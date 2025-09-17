duk (DUK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00901727$ 0.00901727 $ 0.00901727 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) -0.55% Perubahan Harga (7D) -2.05% Perubahan Harga (7D) -2.05%

duk (DUK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUK sepanjang masa ialah $ 0.00901727, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUK telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -0.55% dalam 24 jam dan -2.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

duk (DUK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 82.20K$ 82.20K $ 82.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 82.20K$ 82.20K $ 82.20K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa duk ialah $ 82.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.20K.