DUNA AI Harga Hari Ini

Harga langsung DUNA AI (DUNA) hari ini ialah $ 0.00024793, dengan 4.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DUNA kepada USD penukaran adalah $ 0.00024793 setiap DUNA.

DUNA AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 247,937, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B DUNA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DUNA didagangkan antara $ 0.00023592 (rendah) dan $ 0.00024996 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00300003, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00023495.

Dalam prestasi jangka pendek, DUNA dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -16.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DUNA AI (DUNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 247.94K$ 247.94K $ 247.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 247.94K$ 247.94K $ 247.94K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DUNA AI ialah $ 247.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUNA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 247.94K.