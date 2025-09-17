DungeonSwap (DND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00546258 $ 0.00546258 $ 0.00546258 24J Rendah $ 0.00559575 $ 0.00559575 $ 0.00559575 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00546258$ 0.00546258 $ 0.00546258 24J Tinggi $ 0.00559575$ 0.00559575 $ 0.00559575 Sepanjang Masa $ 16.08$ 16.08 $ 16.08 Harga Terendah $ 0.00533905$ 0.00533905 $ 0.00533905 Perubahan Harga (1J) -2.23% Perubahan Harga (1D) -1.09% Perubahan Harga (7D) -0.87% Perubahan Harga (7D) -0.87%

DungeonSwap (DND) harga masa nyata ialah $0.00543105. Sepanjang 24 jam yang lalu, DND didagangkan antara $ 0.00546258 rendah dan $ 0.00559575 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DND sepanjang masa ialah $ 16.08, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00533905.

Dari segi prestasi jangka pendek, DND telah berubah sebanyak -2.23% sejak sejam yang lalu, -1.09% dalam 24 jam dan -0.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DungeonSwap (DND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.35K$ 28.35K $ 28.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.99K$ 31.99K $ 31.99K Bekalan Peredaran 5.22M 5.22M 5.22M Jumlah Bekalan 5,889,222.739374619 5,889,222.739374619 5,889,222.739374619

Had Pasaran semasa DungeonSwap ialah $ 28.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DND ialah 5.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5889222.739374619. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.99K.