Dust Protocol (DUST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03483736 $ 0.03483736 $ 0.03483736 24J Rendah $ 0.101857 $ 0.101857 $ 0.101857 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03483736$ 0.03483736 $ 0.03483736 24J Tinggi $ 0.101857$ 0.101857 $ 0.101857 Sepanjang Masa $ 7.58$ 7.58 $ 7.58 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.41% Perubahan Harga (7D) +1.13% Perubahan Harga (7D) +1.13%

Dust Protocol (DUST) harga masa nyata ialah $0.03521008. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUST didagangkan antara $ 0.03483736 rendah dan $ 0.101857 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUST sepanjang masa ialah $ 7.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUST telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.41% dalam 24 jam dan +1.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dust Protocol (DUST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Bekalan Peredaran 33.30M 33.30M 33.30M Jumlah Bekalan 33,297,819.0 33,297,819.0 33,297,819.0

Had Pasaran semasa Dust Protocol ialah $ 1.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUST ialah 33.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 33297819.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.17M.