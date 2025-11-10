Dvision Network Harga Hari Ini

Harga langsung Dvision Network (DVI) hari ini ialah $ 0.00376777, dengan 1.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DVI kepada USD penukaran adalah $ 0.00376777 setiap DVI.

Dvision Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 929,520, dengan bekalan edaran sebanyak 246.77M DVI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DVI didagangkan antara $ 0.00371578 (rendah) dan $ 0.00391145 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.05, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00362714.

Dalam prestasi jangka pendek, DVI dipindahkan +0.54% dalam sejam terakhir dan -33.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dvision Network (DVI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 929.52K$ 929.52K $ 929.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Bekalan Peredaran 246.77M 246.77M 246.77M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

