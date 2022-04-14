Tokenomik DWOG THE DOG (DWOG)

Tokenomik DWOG THE DOG (DWOG)

Lihat cerapan utama tentang DWOG THE DOG (DWOG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
DWOG THE DOG (DWOG) Maklumat

just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space

$DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto.

$DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers.

Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way.

https://dwogonsol.com/

DWOG THE DOG (DWOG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DWOG THE DOG (DWOG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.00K
$ 11.00K$ 11.00K
Jumlah Bekalan:
$ 989.11M
$ 989.11M$ 989.11M
Bekalan Edaran:
$ 989.11M
$ 989.11M$ 989.11M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 11.00K
$ 11.00K
$ 11.00K$ 11.00K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.0002906
$ 0.0002906
$ 0.0002906$ 0.0002906
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000504
$ 0.00000504$ 0.00000504
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik DWOG THE DOG (DWOG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DWOG THE DOG (DWOG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DWOG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DWOG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DWOG, terokai DWOG harga langsung token!

