Dyad (DYAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Harga Terendah $ 0.913936$ 0.913936 $ 0.913936 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Dyad (DYAD) harga masa nyata ialah $1.95. Sepanjang 24 jam yang lalu, DYAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DYAD sepanjang masa ialah $ 2.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.913936.

Dari segi prestasi jangka pendek, DYAD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dyad (DYAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.39K$ 32.39K $ 32.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.39K$ 32.39K $ 32.39K Bekalan Peredaran 16.64K 16.64K 16.64K Jumlah Bekalan 16,644.63139503039 16,644.63139503039 16,644.63139503039

Had Pasaran semasa Dyad ialah $ 32.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DYAD ialah 16.64K, dengan jumlah bekalan sebanyak 16644.63139503039. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.39K.