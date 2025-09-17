dYdX (ETHDYDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.607034 $ 0.607034 $ 0.607034 24J Rendah $ 0.634188 $ 0.634188 $ 0.634188 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.607034$ 0.607034 $ 0.607034 24J Tinggi $ 0.634188$ 0.634188 $ 0.634188 Sepanjang Masa $ 27.86$ 27.86 $ 27.86 Harga Terendah $ 0.418804$ 0.418804 $ 0.418804 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) +2.44% Perubahan Harga (7D) +0.33% Perubahan Harga (7D) +0.33%

dYdX (ETHDYDX) harga masa nyata ialah $0.629713. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETHDYDX didagangkan antara $ 0.607034 rendah dan $ 0.634188 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETHDYDX sepanjang masa ialah $ 27.86, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.418804.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETHDYDX telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +2.44% dalam 24 jam dan +0.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dYdX (ETHDYDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.25M$ 26.25M $ 26.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 546.17M$ 546.17M $ 546.17M Bekalan Peredaran 41.66M 41.66M 41.66M Jumlah Bekalan 866,667,797.7847306 866,667,797.7847306 866,667,797.7847306

Had Pasaran semasa dYdX ialah $ 26.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ETHDYDX ialah 41.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 866667797.7847306. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 546.17M.