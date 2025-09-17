Dynamic Crypto Index (DCI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 9,958.58 $ 9,958.58 $ 9,958.58 24J Rendah $ 10,772.76 $ 10,772.76 $ 10,772.76 24J Tinggi 24J Rendah $ 9,958.58$ 9,958.58 $ 9,958.58 24J Tinggi $ 10,772.76$ 10,772.76 $ 10,772.76 Sepanjang Masa $ 18,373.68$ 18,373.68 $ 18,373.68 Harga Terendah $ 7,178.43$ 7,178.43 $ 7,178.43 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Dynamic Crypto Index (DCI) harga masa nyata ialah $10,772.76. Sepanjang 24 jam yang lalu, DCI didagangkan antara $ 9,958.58 rendah dan $ 10,772.76 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DCI sepanjang masa ialah $ 18,373.68, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 7,178.43.

Dari segi prestasi jangka pendek, DCI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dynamic Crypto Index (DCI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Bekalan Peredaran 150.00 150.00 150.00 Jumlah Bekalan 150.0 150.0 150.0

Had Pasaran semasa Dynamic Crypto Index ialah $ 1.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DCI ialah 150.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 150.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.62M.