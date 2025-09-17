DYOR hub (DYORHUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -10.06% Perubahan Harga (7D) -43.25%

DYOR hub (DYORHUB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DYORHUB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DYORHUB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DYORHUB telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -10.06% dalam 24 jam dan -43.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DYOR hub (DYORHUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.84K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.84K Bekalan Peredaran 997.51M Jumlah Bekalan 997,507,102.071037

Had Pasaran semasa DYOR hub ialah $ 44.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DYORHUB ialah 997.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997507102.071037. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.84K.