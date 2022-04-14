Tokenomik DYOR hub (DYORHUB)

Tokenomik DYOR hub (DYORHUB)

Lihat cerapan utama tentang DYOR hub (DYORHUB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

DYOR hub (DYORHUB) Maklumat

DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space.

Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources.

Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments.

Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users.

Laman Web Rasmi:
https://dyorhub.xyz/

DYOR hub (DYORHUB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DYOR hub (DYORHUB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 42.62K
$ 42.62K$ 42.62K
Jumlah Bekalan:
$ 997.51M
$ 997.51M$ 997.51M
Bekalan Edaran:
$ 997.51M
$ 997.51M$ 997.51M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 42.62K
$ 42.62K$ 42.62K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik DYOR hub (DYORHUB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DYOR hub (DYORHUB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DYORHUB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DYORHUB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DYORHUB, terokai DYORHUB harga langsung token!

DYORHUB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DYORHUB? Halaman ramalan harga DYORHUB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.