Dyordotcom (DYOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00184064 $ 0.00184064 $ 0.00184064 24J Rendah $ 0.00189314 $ 0.00189314 $ 0.00189314 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00184064$ 0.00184064 $ 0.00184064 24J Tinggi $ 0.00189314$ 0.00189314 $ 0.00189314 Sepanjang Masa $ 0.02001748$ 0.02001748 $ 0.02001748 Harga Terendah $ 0.0016664$ 0.0016664 $ 0.0016664 Perubahan Harga (1J) -0.54% Perubahan Harga (1D) -1.47% Perubahan Harga (7D) -5.04% Perubahan Harga (7D) -5.04%

Dyordotcom (DYOR) harga masa nyata ialah $0.00186152. Sepanjang 24 jam yang lalu, DYOR didagangkan antara $ 0.00184064 rendah dan $ 0.00189314 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DYOR sepanjang masa ialah $ 0.02001748, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0016664.

Dari segi prestasi jangka pendek, DYOR telah berubah sebanyak -0.54% sejak sejam yang lalu, -1.47% dalam 24 jam dan -5.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dyordotcom (DYOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 872.76K$ 872.76K $ 872.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 872.76K$ 872.76K $ 872.76K Bekalan Peredaran 468.74M 468.74M 468.74M Jumlah Bekalan 468,739,099.0299502 468,739,099.0299502 468,739,099.0299502

Had Pasaran semasa Dyordotcom ialah $ 872.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DYOR ialah 468.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 468739099.0299502. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 872.76K.