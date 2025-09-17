Lagi Mengenai DYOR

Dyordotcom Logo

Dyordotcom Harga (DYOR)

Tidak tersenarai

1 DYOR ke USD Harga Langsung:

$0.00186152
$0.00186152$0.00186152
-1.40%1D
mexc
USD
Dyordotcom (DYOR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:44:10 (UTC+8)

Dyordotcom (DYOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00184064
24J Rendah
$ 0.00189314
24J Tinggi

$ 0.00184064
$ 0.00189314
$ 0.02001748
$ 0.0016664
-0.54%

-1.47%

-5.04%

-5.04%

Dyordotcom (DYOR) harga masa nyata ialah $0.00186152. Sepanjang 24 jam yang lalu, DYOR didagangkan antara $ 0.00184064 rendah dan $ 0.00189314 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DYOR sepanjang masa ialah $ 0.02001748, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0016664.

Dari segi prestasi jangka pendek, DYOR telah berubah sebanyak -0.54% sejak sejam yang lalu, -1.47% dalam 24 jam dan -5.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dyordotcom (DYOR) Maklumat Pasaran

$ 872.76K
--
$ 872.76K
468.74M
468,739,099.0299502
Had Pasaran semasa Dyordotcom ialah $ 872.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DYOR ialah 468.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 468739099.0299502. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 872.76K.

Dyordotcom (DYOR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dyordotcom kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dyordotcom kepada USD adalah $ -0.0003892166.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dyordotcom kepada USD adalah $ -0.0003823697.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dyordotcom kepada USD adalah $ -0.0001335733125681895.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.47%
30 Hari$ -0.0003892166-20.90%
60 Hari$ -0.0003823697-20.54%
90 Hari$ -0.0001335733125681895-6.69%

Apakah itu Dyordotcom (DYOR)

Your go-to platform for real-time crypto insights, charts, and trading! Providing traders with transparency and control in Web3. All the Digital Tools for Your Crypto Project in One Place DYOR brings everything you need to manage, grow, and scale your crypto project into one seamless platform. Whether you're launching a new token, managing a thriving community, or building long-term strategies, we’ve got you covered. Our dashboard integrates essential tools for transparency, marketing, analytics, and security, all in one user-friendly interface.. - Powerful capabilities in a streamlined UX - Transparent pricing - Proprietary software - Responsive customer service - Next Gen trading features

Dyordotcom (DYOR) Sumber

Laman Web Rasmi

Dyordotcom Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dyordotcom (DYOR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dyordotcom (DYOR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dyordotcom.

Semak Dyordotcom ramalan harga sekarang!

DYOR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Dyordotcom (DYOR)

Memahami tokenomik Dyordotcom (DYOR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DYOR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dyordotcom (DYOR)

Berapakah nilai Dyordotcom (DYOR) hari ini?
Harga langsung DYOR dalam USD ialah 0.00186152 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DYOR ke USD?
Harga semasa DYOR ke USD ialah $ 0.00186152. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dyordotcom?
Had pasaran untuk DYOR ialah $ 872.76K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DYOR?
Bekalan edaran DYOR ialah 468.74M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DYOR?
DYOR mencapai harga ATH sebanyak 0.02001748 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DYOR?
DYOR melihat harga ATL sebanyak 0.0016664 USD.
Berapakah jumlah dagangan DYOR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DYORialah -- USD.
Adakah DYOR akan naik lebih tinggi tahun ini?
DYOR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DYORramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:44:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.