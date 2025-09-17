E4C (E4C) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00370532 24J Tinggi $ 0.00380249 Sepanjang Masa $ 0.137584 Harga Terendah $ 0.00344902 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) -1.36% Perubahan Harga (7D) -6.90%

E4C (E4C) harga masa nyata ialah $0.00370624. Sepanjang 24 jam yang lalu, E4C didagangkan antara $ 0.00370532 rendah dan $ 0.00380249 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi E4C sepanjang masa ialah $ 0.137584, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00344902.

Dari segi prestasi jangka pendek, E4C telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -1.36% dalam 24 jam dan -6.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

E4C (E4C) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 476.38K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.71M Bekalan Peredaran 128.53M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa E4C ialah $ 476.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran E4C ialah 128.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.71M.