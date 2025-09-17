Eafin (EAFIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.410177$ 0.410177 $ 0.410177 Harga Terendah $ 0.054966$ 0.054966 $ 0.054966 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -1.31% Perubahan Harga (7D) -1.31%

Eafin (EAFIN) harga masa nyata ialah $0.055029. Sepanjang 24 jam yang lalu, EAFIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EAFIN sepanjang masa ialah $ 0.410177, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.054966.

Dari segi prestasi jangka pendek, EAFIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -1.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eafin (EAFIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.00M$ 12.00M $ 12.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 89.04M$ 89.04M $ 89.04M Bekalan Peredaran 218.03M 218.03M 218.03M Jumlah Bekalan 1,618,033,989.0 1,618,033,989.0 1,618,033,989.0

Had Pasaran semasa Eafin ialah $ 12.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EAFIN ialah 218.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1618033989.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 89.04M.