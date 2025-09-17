Eagle of Truth (EGL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02082971$ 0.02082971 $ 0.02082971 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +14.69% Perubahan Harga (7D) +14.69%

Eagle of Truth (EGL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EGL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EGL sepanjang masa ialah $ 0.02082971, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EGL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +14.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eagle of Truth (EGL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K Bekalan Peredaran 893.09M 893.09M 893.09M Jumlah Bekalan 893,092,948.268797 893,092,948.268797 893,092,948.268797

Had Pasaran semasa Eagle of Truth ialah $ 12.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGL ialah 893.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 893092948.268797. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.19K.