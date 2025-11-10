EAGLES WINGS Harga Hari Ini

Harga langsung EAGLES WINGS (EGW) hari ini ialah --, dengan 0.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EGW kepada USD penukaran adalah -- setiap EGW.

EAGLES WINGS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 39,303, dengan bekalan edaran sebanyak 446.95B EGW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EGW didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, EGW dipindahkan +0.59% dalam sejam terakhir dan -5.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

EAGLES WINGS (EGW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.30K$ 39.30K $ 39.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.30K$ 39.30K $ 39.30K Bekalan Peredaran 446.95B 446.95B 446.95B Jumlah Bekalan 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

Had Pasaran semasa EAGLES WINGS ialah $ 39.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGW ialah 446.95B, dengan jumlah bekalan sebanyak 446949443649.4603. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.30K.