EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.
EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.
One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.
Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.
Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.
Tokenomik EAGLES WINGS (EGW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik EAGLES WINGS (EGW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token EGW yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token EGW yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik EGW, terokai EGW harga langsung token!
