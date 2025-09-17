EARLY Radix (EARLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00636156 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.37% Perubahan Harga (1D) -1.53% Perubahan Harga (7D) -32.45%

EARLY Radix (EARLY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EARLY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EARLY sepanjang masa ialah $ 0.00636156, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EARLY telah berubah sebanyak -1.37% sejak sejam yang lalu, -1.53% dalam 24 jam dan -32.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EARLY Radix (EARLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 335.88K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 335.88K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa EARLY Radix ialah $ 335.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EARLY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 335.88K.