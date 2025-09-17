Early Risers (EARLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002436 $ 0.00002436 $ 0.00002436 24J Rendah $ 0.00002459 $ 0.00002459 $ 0.00002459 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002436$ 0.00002436 $ 0.00002436 24J Tinggi $ 0.00002459$ 0.00002459 $ 0.00002459 Sepanjang Masa $ 0.00629136$ 0.00629136 $ 0.00629136 Harga Terendah $ 0.00000878$ 0.00000878 $ 0.00000878 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.16% Perubahan Harga (7D) +7.34% Perubahan Harga (7D) +7.34%

Early Risers (EARLY) harga masa nyata ialah $0.00002442. Sepanjang 24 jam yang lalu, EARLY didagangkan antara $ 0.00002436 rendah dan $ 0.00002459 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EARLY sepanjang masa ialah $ 0.00629136, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000878.

Dari segi prestasi jangka pendek, EARLY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.16% dalam 24 jam dan +7.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Early Risers (EARLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.41K$ 24.41K $ 24.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.41K$ 24.41K $ 24.41K Bekalan Peredaran 999.63M 999.63M 999.63M Jumlah Bekalan 999,634,614.549447 999,634,614.549447 999,634,614.549447

Had Pasaran semasa Early Risers ialah $ 24.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EARLY ialah 999.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999634614.549447. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.41K.