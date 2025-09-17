EarnBet (EBET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00242073$ 0.00242073 $ 0.00242073 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

EarnBet (EBET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EBET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EBET sepanjang masa ialah $ 0.00242073, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EBET telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EarnBet (EBET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Bekalan Peredaran 4.42B 4.42B 4.42B Jumlah Bekalan 7,039,303,613.363798 7,039,303,613.363798 7,039,303,613.363798

Had Pasaran semasa EarnBet ialah $ 1.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EBET ialah 4.42B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7039303613.363798. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.39M.