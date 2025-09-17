EarthByt (EBYT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) +2.57% Perubahan Harga (7D) +6.23% Perubahan Harga (7D) +6.23%

EarthByt (EBYT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EBYT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EBYT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EBYT telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +2.57% dalam 24 jam dan +6.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EarthByt (EBYT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 209.36K$ 209.36K $ 209.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 230.14K$ 230.14K $ 230.14K Bekalan Peredaran 89.19T 89.19T 89.19T Jumlah Bekalan 98,041,909,479,567.28 98,041,909,479,567.28 98,041,909,479,567.28

Had Pasaran semasa EarthByt ialah $ 209.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EBYT ialah 89.19T, dengan jumlah bekalan sebanyak 98041909479567.28. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 230.14K.