Eastworld (SN94) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.530619 $ 0.530619 $ 0.530619 24J Rendah $ 0.553991 $ 0.553991 $ 0.553991 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.530619$ 0.530619 $ 0.530619 24J Tinggi $ 0.553991$ 0.553991 $ 0.553991 Sepanjang Masa $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Harga Terendah $ 0.428351$ 0.428351 $ 0.428351 Perubahan Harga (1J) +0.34% Perubahan Harga (1D) -0.51% Perubahan Harga (7D) +2.48% Perubahan Harga (7D) +2.48%

Eastworld (SN94) harga masa nyata ialah $0.544924. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN94 didagangkan antara $ 0.530619 rendah dan $ 0.553991 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN94 sepanjang masa ialah $ 1.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.428351.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN94 telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, -0.51% dalam 24 jam dan +2.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eastworld (SN94) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 940.64K$ 940.64K $ 940.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 940.64K$ 940.64K $ 940.64K Bekalan Peredaran 1.73M 1.73M 1.73M Jumlah Bekalan 1,726,181.028179436 1,726,181.028179436 1,726,181.028179436

Had Pasaran semasa Eastworld ialah $ 940.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN94 ialah 1.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1726181.028179436. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 940.64K.