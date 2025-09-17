eBeat AI (BEATAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0016807 $ 0.0016807 $ 0.0016807 24J Rendah $ 0.00169387 $ 0.00169387 $ 0.00169387 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0016807$ 0.0016807 $ 0.0016807 24J Tinggi $ 0.00169387$ 0.00169387 $ 0.00169387 Sepanjang Masa $ 0.072452$ 0.072452 $ 0.072452 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.22% Perubahan Harga (7D) +3.73% Perubahan Harga (7D) +3.73%

eBeat AI (BEATAI) harga masa nyata ialah $0.00168357. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEATAI didagangkan antara $ 0.0016807 rendah dan $ 0.00169387 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEATAI sepanjang masa ialah $ 0.072452, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEATAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +3.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

eBeat AI (BEATAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 168.36K$ 168.36K $ 168.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 168.36K$ 168.36K $ 168.36K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa eBeat AI ialah $ 168.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEATAI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 168.36K.