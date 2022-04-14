Tokenomik EBERT (EBERT)
EBERT (EBERT) Maklumat
EBERT: The Enigmatic Being of Base Chain
EBERT is a groundbreaking project redefining the boundaries of creativity in the crypto space. Positioned as a trailblazer on the Base Chain, EBERT is more than just a crypto initiative—it's a movement designed to empower artists, creators, and innovators in the decentralized ecosystem.
Built on the robust infrastructure of Base Chain, EBERT merges blockchain technology with artistic expression, providing a seamless platform for creatives to showcase, monetize, and innovate. By leveraging smart contracts, EBERT ensures trustless interactions and transparency, making it a safe and efficient space for collaboration and growth.
At its core, EBERT embodies the spirit of evolution and resilience, blazing a path that reimagines how creativity and blockchain intersect. The project introduces unique mechanisms for decentralized funding, NFT creation, and community-driven projects, enabling creators to break free from traditional limitations.
EBERT’s ecosystem is a hub for collaboration, where like-minded individuals can connect, share ideas, and collectively shape the future of decentralized creativity. Its user-friendly interface and innovative tools lower the entry barriers for creators, making the crypto space accessible to all, regardless of technical expertise.
With EBERT, the Base Chain transforms into more than a blockchain—it becomes a canvas for ideas, a stage for performances, and a launchpad for the next generation of creative pioneers. Join EBERT and be part of the enigmatic journey shaping the future of crypto creativity.
EBERT (EBERT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk EBERT (EBERT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik EBERT (EBERT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik EBERT (EBERT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token EBERT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token EBERT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik EBERT, terokai EBERT harga langsung token!
EBERT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju EBERT? Halaman ramalan harga EBERT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.