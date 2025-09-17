eBTC (EBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 116,235 24J Tinggi $ 116,978 Sepanjang Masa $ 122,939 Harga Terendah $ 51,866 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) -0.23% Perubahan Harga (7D) +5.55%

eBTC (EBTC) harga masa nyata ialah $116,409. Sepanjang 24 jam yang lalu, EBTC didagangkan antara $ 116,235 rendah dan $ 116,978 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EBTC sepanjang masa ialah $ 122,939, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 51,866.

Dari segi prestasi jangka pendek, EBTC telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.23% dalam 24 jam dan +5.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

eBTC (EBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.68M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.68M Bekalan Peredaran 31.61 Jumlah Bekalan 31.61377243229391

Had Pasaran semasa eBTC ialah $ 3.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EBTC ialah 31.61, dengan jumlah bekalan sebanyak 31.61377243229391. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.68M.