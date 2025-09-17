ebUSD Stablecoin (EBUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.988202 24J Tinggi $ 0.991791 Harga Terendah $ 0.954662 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) +0.13% Perubahan Harga (7D) +0.28%

ebUSD Stablecoin (EBUSD) harga masa nyata ialah $0.990917. Sepanjang 24 jam yang lalu, EBUSD didagangkan antara $ 0.988202 rendah dan $ 0.991791 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EBUSD sepanjang masa ialah $ 1.004, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.954662.

Dari segi prestasi jangka pendek, EBUSD telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan +0.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 717.10K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 717.10K Bekalan Peredaran 723.67K Jumlah Bekalan 723,668.0647383771

Had Pasaran semasa ebUSD Stablecoin ialah $ 717.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EBUSD ialah 723.67K, dengan jumlah bekalan sebanyak 723668.0647383771. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 717.10K.