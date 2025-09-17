Echelon Prime (PRIME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 24J Rendah $ 2.03 $ 2.03 $ 2.03 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 24J Tinggi $ 2.03$ 2.03 $ 2.03 Sepanjang Masa $ 28.0$ 28.0 $ 28.0 Harga Terendah $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) +1.46% Perubahan Harga (7D) +2.05% Perubahan Harga (7D) +2.05%

Echelon Prime (PRIME) harga masa nyata ialah $2.01. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRIME didagangkan antara $ 1.98 rendah dan $ 2.03 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRIME sepanjang masa ialah $ 28.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.19.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRIME telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +1.46% dalam 24 jam dan +2.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Echelon Prime (PRIME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 109.25M$ 109.25M $ 109.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 223.83M$ 223.83M $ 223.83M Bekalan Peredaran 54.23M 54.23M 54.23M Jumlah Bekalan 111,111,111.0 111,111,111.0 111,111,111.0

Had Pasaran semasa Echelon Prime ialah $ 109.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRIME ialah 54.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 111111111.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 223.83M.