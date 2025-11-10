Tokenomik EchoMetrix (MTX)

Tokenomik EchoMetrix (MTX)

Lihat cerapan utama tentang EchoMetrix (MTX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:27:59 (UTC+8)
USD

EchoMetrix (MTX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk EchoMetrix (MTX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.76K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.76K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
EchoMetrix (MTX) Maklumat

EchoMetrix is a cross-chain analytics and rewards ecosystem that transforms reputation and influence into measurable, on-chain value.

By combining wallet activity and social engagement (like tweets, mentions, and trends), EchoMetrix calculates a unique EchoScore for every user — a transparent reputation metric that powers rewards, rankings, and project discovery.

The platform includes tools like:

MetrixRadar (real-time trend tracker),

Community Share (revenue distribution to contributors),

Agent AI (trend-predictive automation), and

MTXPad (token launch system with a bonding-curve-based graduation model called MTXFuel).

At its core, EchoMetrix helps communities track what’s real, reward what matters, and build with credibility across Ethereum and beyond — all powered by the $MTX token.

Laman Web Rasmi:
https://echometrixapp.com
Kertas putih:
https://docs.echometrixapp.com

Tokenomik EchoMetrix (MTX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik EchoMetrix (MTX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MTX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MTX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MTX, terokai MTX harga langsung token!

MTX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MTX? Halaman ramalan harga MTX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi