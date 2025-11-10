Ecoreal Estate Harga Hari Ini

Harga langsung Ecoreal Estate (ECOREAL) hari ini ialah $ 0.322902, dengan 4.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ECOREAL kepada USD penukaran adalah $ 0.322902 setiap ECOREAL.

Ecoreal Estate kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 182,910,738, dengan bekalan edaran sebanyak 566.62M ECOREAL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ECOREAL didagangkan antara $ 0.308932 (rendah) dan $ 0.323198 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.323511, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01038193.

Dalam prestasi jangka pendek, ECOREAL dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan +0.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ecoreal Estate (ECOREAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 182.91M$ 182.91M $ 182.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 322.81M$ 322.81M $ 322.81M Bekalan Peredaran 566.62M 566.62M 566.62M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ecoreal Estate ialah $ 182.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ECOREAL ialah 566.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 322.81M.