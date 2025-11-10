Tokenomik Ecoreal Estate (ECOREAL)
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ecoreal Estate (ECOREAL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Ecoreal Estate (ECOREAL) Maklumat
As capital markets are becoming global, real estate markets are no exception despite the difficulties posed by overseas investments. No investor can overlook how the potential international investments hold out. This establishes the need for a new decentralized solution to capitalize this potential.
Our Objective is to introduce cryptocurrencies into this overly regulated and slow market to facilitate investments and transactions on a global scale. We plan on achieving this through the utilization of the core principles of the blockchain, i.e fairness, accessibility, transparency and trust while applying them to the already existing and fully operational assets.
- Fully licensed Rural Touristic Resorts in Spain, Portugal and Greece
- A commercial building in one of the best locations of Germany.
- Healthcare in South Asia.
- More assets to join soon.
Tokenomik Ecoreal Estate (ECOREAL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Ecoreal Estate (ECOREAL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ECOREAL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ECOREAL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ECOREAL, terokai ECOREAL harga langsung token!
ECOREAL Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ECOREAL? Halaman ramalan harga ECOREAL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
