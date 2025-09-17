Ecotrader (ECT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00166372$ 0.00166372 $ 0.00166372 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -3.92% Perubahan Harga (7D) -1.84% Perubahan Harga (7D) -1.84%

Ecotrader (ECT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ECT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ECT sepanjang masa ialah $ 0.00166372, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ECT telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -3.92% dalam 24 jam dan -1.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ecotrader (ECT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.32K$ 41.32K $ 41.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.13K$ 54.13K $ 54.13K Bekalan Peredaran 305.34M 305.34M 305.34M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa Ecotrader ialah $ 41.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ECT ialah 305.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.13K.