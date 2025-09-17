Apakah itu ECOVITA (ECOVITA)

As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ECOVITA (ECOVITA) Berapakah nilai ECOVITA (ECOVITA) hari ini? Harga langsung ECOVITA dalam USD ialah 0.00167421 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ECOVITA ke USD? $ 0.00167421 . Lihat Harga semasa ECOVITA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ECOVITA? Had pasaran untuk ECOVITA ialah $ 1.32M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ECOVITA? Bekalan edaran ECOVITA ialah 790.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ECOVITA? ECOVITA mencapai harga ATH sebanyak 0.00245733 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ECOVITA? ECOVITA melihat harga ATL sebanyak 0.00167278 USD . Berapakah jumlah dagangan ECOVITA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ECOVITAialah -- USD . Adakah ECOVITA akan naik lebih tinggi tahun ini? ECOVITA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ECOVITAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

