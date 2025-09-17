Eddie Seal (EDSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00164465$ 0.00164465 $ 0.00164465 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.03% Perubahan Harga (1D) +0.22% Perubahan Harga (7D) -0.24% Perubahan Harga (7D) -0.24%

Eddie Seal (EDSE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EDSE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EDSE sepanjang masa ialah $ 0.00164465, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EDSE telah berubah sebanyak +1.03% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan -0.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eddie Seal (EDSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.79K$ 12.79K $ 12.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.79K$ 12.79K $ 12.79K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Eddie Seal ialah $ 12.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EDSE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.79K.