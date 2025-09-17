Edge Matrix Computing (EMC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00141631 24J Tinggi $ 0.00149198 Sepanjang Masa $ 2.16 Harga Terendah $ 0.00115433 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) +0.64% Perubahan Harga (7D) +12.79%

Edge Matrix Computing (EMC) harga masa nyata ialah $0.00143335. Sepanjang 24 jam yang lalu, EMC didagangkan antara $ 0.00141631 rendah dan $ 0.00149198 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EMC sepanjang masa ialah $ 2.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00115433.

Dari segi prestasi jangka pendek, EMC telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +0.64% dalam 24 jam dan +12.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Edge Matrix Computing (EMC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 927.46K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.41M Bekalan Peredaran 645.69M Jumlah Bekalan 979,840,164.6886145

Had Pasaran semasa Edge Matrix Computing ialah $ 927.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EMC ialah 645.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979840164.6886145. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.41M.