Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 285.53 $ 285.53 $ 285.53 24J Rendah $ 295.86 $ 295.86 $ 295.86 24J Tinggi 24J Rendah $ 285.53$ 285.53 $ 285.53 24J Tinggi $ 295.86$ 295.86 $ 295.86 Sepanjang Masa $ 324.07$ 324.07 $ 324.07 Harga Terendah $ 118.29$ 118.29 $ 118.29 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.56% Perubahan Harga (7D) +10.00% Perubahan Harga (7D) +10.00%

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) harga masa nyata ialah $291.62. Sepanjang 24 jam yang lalu, EDGESOL didagangkan antara $ 285.53 rendah dan $ 295.86 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EDGESOL sepanjang masa ialah $ 324.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 118.29.

Dari segi prestasi jangka pendek, EDGESOL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.56% dalam 24 jam dan +10.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Bekalan Peredaran 19.68K 19.68K 19.68K Jumlah Bekalan 654,476.179656559 654,476.179656559 654,476.179656559

Had Pasaran semasa Edgevana Staked SOL ialah $ 3.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EDGESOL ialah 19.68K, dengan jumlah bekalan sebanyak 654476.179656559. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.74M.