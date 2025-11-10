Edu3Games Harga Hari Ini

Harga langsung Edu3Games (EGN) hari ini ialah $ 0.01369349, dengan 1.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EGN kepada USD penukaran adalah $ 0.01369349 setiap EGN.

Edu3Games kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,706,702, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M EGN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EGN didagangkan antara $ 0.01331351 (rendah) dan $ 0.01381329 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04242631, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01272809.

Dalam prestasi jangka pendek, EGN dipindahkan -0.39% dalam sejam terakhir dan -4.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Edu3Games (EGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.71M$ 13.71M $ 13.71M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.71M$ 13.71M $ 13.71M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,798.335335 999,999,798.335335 999,999,798.335335

Had Pasaran semasa Edu3Games ialah $ 13.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGN ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999798.335335. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.71M.