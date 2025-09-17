EDUM (EDUM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.190765 $ 0.190765 $ 0.190765 24J Rendah $ 0.191569 $ 0.191569 $ 0.191569 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.190765$ 0.190765 $ 0.190765 24J Tinggi $ 0.191569$ 0.191569 $ 0.191569 Sepanjang Masa $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Harga Terendah $ 0.152688$ 0.152688 $ 0.152688 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +0.22% Perubahan Harga (7D) -0.95% Perubahan Harga (7D) -0.95%

EDUM (EDUM) harga masa nyata ialah $0.19127. Sepanjang 24 jam yang lalu, EDUM didagangkan antara $ 0.190765 rendah dan $ 0.191569 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EDUM sepanjang masa ialah $ 1.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.152688.

Dari segi prestasi jangka pendek, EDUM telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan -0.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EDUM (EDUM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 95.63M$ 95.63M $ 95.63M Bekalan Peredaran 23.21M 23.21M 23.21M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa EDUM ialah $ 4.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EDUM ialah 23.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.63M.