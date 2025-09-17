Eefs (EEFS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00273156$ 0.00273156 $ 0.00273156 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.03% Perubahan Harga (7D) +0.38% Perubahan Harga (7D) +0.38%

Eefs (EEFS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EEFS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EEFS sepanjang masa ialah $ 0.00273156, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EEFS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.03% dalam 24 jam dan +0.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eefs (EEFS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.72K$ 2.72K $ 2.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.54K$ 4.54K $ 4.54K Bekalan Peredaran 600.00M 600.00M 600.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Eefs ialah $ 2.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EEFS ialah 600.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.54K.