EfficientFrontier (SN53) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 24J Rendah $ 3.07 $ 3.07 $ 3.07 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 24J Tinggi $ 3.07$ 3.07 $ 3.07 Sepanjang Masa $ 6.65$ 6.65 $ 6.65 Harga Terendah $ 2.73$ 2.73 $ 2.73 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) -0.59% Perubahan Harga (7D) +2.00% Perubahan Harga (7D) +2.00%

EfficientFrontier (SN53) harga masa nyata ialah $3.04. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN53 didagangkan antara $ 2.98 rendah dan $ 3.07 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN53 sepanjang masa ialah $ 6.65, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.73.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN53 telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.59% dalam 24 jam dan +2.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EfficientFrontier (SN53) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.14M$ 8.14M $ 8.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.14M$ 8.14M $ 8.14M Bekalan Peredaran 2.67M 2.67M 2.67M Jumlah Bekalan 2,669,682.3513247 2,669,682.3513247 2,669,682.3513247

Had Pasaran semasa EfficientFrontier ialah $ 8.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN53 ialah 2.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2669682.3513247. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.14M.